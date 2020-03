Dinsdag nog nul broden, nu kratten vol

Harderwijk, 19 maart 2020. Voedselinzamelingsactie georganiseerd door de diaconie van de Petrakerk in samenwerking met de voedselbank in Harderwijk. (beeld Dick Vos)

Inwoners van Harderwijk overstelpten de voedselbank donderdag met brood.

Harderwijk

‘Hongerigen heeft Hij gevoed’ staat er in zwarte letters op de gevel van de voedselbank in Harderwijk. Het is geen woord te veel gezegd. ‘Wat een feest hé?’ zegt vrijwilliger Ruud Goijaerts, terwijl hij donderdagmiddag tegen zessen de laatste broden in ontvangst neemt.

Dinsdag nog zat de voedselbank in de zorgen: hoe moesten ze ooit aan dik vijfhonderd broden komen om vrijdag uit te delen? Normaal gesproken is er een dagelijkse aanvoer van overgebleven brood van supermarkten en bakkers, die keurig de enorme vriescel ingaan. Dinsdag stond de teller nog op nul broden. Een combinatie van factoren, zegt Antoinette Walenberg, algemeen coördinator van de Harde..

