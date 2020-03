‘Ja klopt’, zegt een tuinder in Petten,

‘’t strijdt met economische wetten,

want doordraai móet weg,

maar super dit zeg,

de zorg in de bloemetjes zetten!’

