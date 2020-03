De echte crisis gaat nog komen

Elke crisis verloopt volgens bepaalde patronen. Daarom durven socioloog Peter Achterberg en massapsycholoog Hans van de Sande voorspellingen aan: de informatiestrategie van premier Rutte is beperkt houdbaar.

Luchtfoto van een vrijwel lege Dam in Amsterdam. Nu volgen mensen de regels goed op, maar als de coronacrisis lang gaat duren, kan er onrust ontstaan. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

De maatschappelijke onrust zal toenemen. Niet alleen binnenshuis.

Tilburg - Groningen

Een kern in de huidige overheidscommunicatie is de betrouwbaarheid van wetenschappelijke informatie. Premier Rutte hamert vaak op het aambeeld van de deskundigheid van RIVM-baas Jaap van Dissel. ‘Het idee dat achter die speech van Rutte zat is, dat als je maar goede informatie blijft geven, de mensen zullen gaan geloven wat waar is’, zegt Peter Achterberg (Universiteit van Tilburg)...

