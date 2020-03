Nietalleen rekent op hulpvragen

Utrecht

In een ongekend korte tijd bouwen kerken en christelijke organisaties een landelijk dekkend netwerk voor hulp tijdens de coronacrisis: in Utrecht is een contactcentrum op poten gezet met een landelijk telefoonnummer en website. Mensen die hulp nodig hebben, en wie hulp wil geven, kunnen zich daar melden, zodat vraag en aanbod kunnen worden gekoppeld. ‘Als er een hulpvraag komt uit Winscho..

