Freedoms-awards naar volgend jaar

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de uitreiking van de Four Freedoms Awards uitgesteld.

Middelburg

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de uitreiking van de Four Freedoms Awards uitgesteld.

De vrijheidsprijzen zouden op 14 april in Middelburg worden overhandigd aan de winnaars, maar dat is uitgesteld naar april volgend jaar. Sommige winnaars kunnen door inreisbeperkingen niet naar Nederland komen, legt de provincie Zeeland uit. De International Four Freedoms Award gaat dit jaar naar de Verenigde Naties.

Daarnaast zijn er aparte prijzen voor de vier grote vrijheden. Die gaan naar de Filipijnse journalist Maria Ressa (vrijheid van meningsuiting), Religions for Peace International (vrijheid van godsdienst), de Nederlandse televisiepresentator Sander de Kramer (vrijwaring van gebrek) en de Italiaanse burgemeester Leoluca Orlando (vrijwaring van vrees).

De Roosevelt Foundation kent de prijzen ieder jaar toe aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de idealen waar president Franklin Delano Roosevelt voor stond. Zijn voorouders kwamen uit Zeeland. <