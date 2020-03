Massaal hardlopen, winkels dicht

Het coronavirus heeft tot nog toe 76 levens gekost in Nederland. Sinds woensdag zijn 409 mensen positief getest op COVID-19.

Nu de sportclubs dicht zijn vanwege het coronavirus, trekken mensen hun hardloopschoenen aan voor een rondje beweging in de buitenlucht. Hoewel het op straat rustig is, zijn er op veel plekken wel veel hardlopers – sommigen met kinderwagen of kinderen op fietsjes – te zien. Dit merkt ook hardloopspecialist Run2Day.

Supermarktketen Jumbo werkt inmiddels in meerdere vestigingen met een ouderenuurtje. Dat gebeurt onder meer in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop en in het Utrechtse Spakenburg. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) stelde zo'n ouderenuurtje naar Belgisch voorbeeld woensdag voor.

