‘Ouderen, blijf ook tijdens coronacrisis in beweging’

Ook gezonde senioren worden hard getroffen door het coronavirus. Door sociale onthouding en angst speelt een steeds groter deel van het dagelijks leven zich af in eenzaamheid. Maar pas op, waarschuwen deskundigen: zorg dat je in beweging blijft!

Den Haag

Henk Krol was er flink van geschrokken. De fractievoorzitter van 50Plus had vernomen dat het televisieprogramma Nederland in Beweging ermee zou ophouden om plaats te maken voor nieuwsuitzendingen over het coronavirus. ‘Juist in deze situatie, waarin ouderen veel thuis moeten zitten, is het van belang dat ze in beweging blijven’, zei hij woensdag in de Tweede Kamer.

Het berustte op een misverstand: Nederland in Beweging was inderdaad een keer van de buis gehaald voor actualiteiten, maar volgens een woordvoerder van de publieke omroep was dat eenmalig.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .