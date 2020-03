Digitaal onderwijs gaat prima, maar ‘je mist de vragende blik van leerlingen’

Door de coronacrisis zag het Ichthus College in Veenendaal zich gedwongen over te stappen op digitaal onderwijs. ‘Zelfs de grootste digibeten geven nu les met de computer…’

Veenendaal

Het gebouw van het Ichthus College in Veenendaal ligt er deze donderdag bij als een verlaten vesting. Op een enkel rijwiel na staan er geen fietsen in de rekken. Het schoolplein is een lege vlakte - aan de picknicktafel voor de ingang, doorgaans een middelpunt van gezellige drukte, zit helemaal niemand. In het naburige plantsoen is een medewerker van de gemeen..

Binnen is de sfeer nog onwezenlijker. Door de school met twee verdiepingen lopen docenten, conciërges en andere personeelsleden, in totaal zijn het er tweehonderd, als verloren rond. In de gangen, voor het oog ongekend lang, zijn voetstappen te horen. Je ruikt de geur van de kunststoffen vloeren, nu de zweetlucht van mensen afwezig is. Normaal krioelt het in h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .