Mensen schieten elkaar in het hele land te hulp. Wat gebeurt er allemaal en blijft dat zo?

De saamhorigheid onder Nederlanders is groot. In het hele land wordt hulp aangeboden aan mensen die vanwege corona in de problemen komen. Maar houdt die solidariteit stand als er straks misschien moeilijke keuzes gemaakt moeten worden?

Studenten die spontaan aanbieden om boodschappen voor ouderen te doen, buren die op kinderen passen omdat de ouders druk zijn in de zorg, vrijwilligers die telefoneren met mensen die bang of eenzaam zijn. Het doet Marjolein Broese van Groenou, hoogleraar Informele Zorg aan de Vrije Universiteit, denken aan 2015. ‘Toen was er een piek te zien bij het aantal vluchtelingen dat ons land binnenkwam...

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) legde hier vorig jaar in De sociale staat van Nederland ook de vinger bij: al jarenlang zet bijna dertig procent van de Nederlanders zich op regelmatige basis vrijwillig voor de naaste in. Vooral kerkgangers, hoger opgeleiden en ouderen duiken vaak op in deze statistiek. Of er nu daadwerkelijk meer wordt gedaan dan anders, durft Broese van G..

