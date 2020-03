Meer spanningen thuis, Kindertelefoon roodgloeiend

Honderden kinderen belden de afgelopen dagen naar de Kindertelefoon om te praten over het coronavirus. Vaak ging het het gesprek over de angst voor besmetting van henzelf of ouders, opa’s en oma’s.

Amersfoort

Via de Kindertelefoon kunnen kinderen gratis een vertrouwelijk gesprek voeren. Normaal zijn er zo’n duizend gesprekken per dag. De afgelopen dagen lag dat aantal rond de 1500, maakte de organisatie bekend. ‘Het is duidelijk dat kinderen ons nu echt nodig hebben’, zegt directeur Roline de Wilde.

Behalve de angst voor besmetting of vragen over toetsen en schoolexamens, kwamen ook ernstiger vragen aan de orde. Zo waren er kinderen die vertelden dat de thuissituatie op dit moment verslechtert, zegt De Wilde. ‘De spanningen in huiselijke kring kunnen op dit moment hoger oplopen en escapes als school en sport vallen voor kinderen weg.’

