Recordaantal klachten ingediend over Schiphol

Het aantal klachten over luchthaven Schiphol is vorig jaar opnieuw gestegen. In totaal kwamen 298.438 meldingen binnen over hinder, zoals herrie van overvliegende vliegtuigen. Dat is ongeveer 10 procent meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal mensen dat een klacht indiende is gestegen, tot ruim 12.000 in totaal. Dat blijkt uit het nieuwste jaarrapport van Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .