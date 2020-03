Ook in Bennekom beieren klokken van troost en hoop

In het hele land luidden woensdag vanaf 19 uur een kwartier lang de kerkklokken. Honderden kerken wilden een geluid laten horen ‘van troost en hoop’. Zo ook in het Gelderse Bennekom. De weinige mensen op straat blijven even stilstaan in de lenteavond. ‘Ik denk wel dat het steun geeft’, zegt de koster.