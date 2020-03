Woord en Daad en Dorcas vrezen tonnen verlies door tijdelijk sluiten kringloopwinkels

Ontwikkelingsorganisaties Woord en Daad en Dorcas hebben vanwege het coronavirus tijdelijk al hun kringloopwinkels in Nederland gesloten. Ze vrezen tonnen te verliezen aan inkomsten.

In de winkels werken vooral in totaal vierduizend vrijwilligers, die vanwege hun leeftijd (ouder dan 65 jaar) tot een risicogroep behoren, melden de organisaties in een gezamenlijke verklaring. En zij haken daarom af.

Diverse winkels van Dorcas sloten vorige week al de deuren, omdat het in de praktijk lastig bleek de uitgevallen vrijwilligers te vervangen. Ook Arco Sturm, manager van de Woord en Daad Winkels, loopt tegen dat probleem aan en ziet dan ook geen andere oplossing dan zijn 27 winkels nu te sluiten. ‘Dit besluit nemen we vanuit onze verantwoordelijkheid die wij hebben richting de 1500 vrijwillig..

