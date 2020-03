Paracetamol lijkt veiliger bij coronaklachten

Op sociale media gaat het bericht rond dat gebruik van de pijnstiller ibuprofen bij coronaklachten gevaarlijk kan zijn. Wie vermoedt besmet te zijn met het virus kan beter paracetamol slikken. Is dit advies terecht? Een bron van dit advies is de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran, die het vorige week naar buiten bracht. Maar er gaan zoveel geruchten de ronde dat een factcheck geen overbodige luxe is.