43 doden, geen EK voetbal, IKEA dicht

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland was dinsdagmiddag 1705. Dat cijfer drukt niet het totale aantal gevallen uit, omdat lang niet meer iedereen met symptomen wordt getest. 43 patiënten overleden aan COVID-19, de ziekte die het virus veroorzaakt. Hun leeftijd varieerde van 63 tot 94 jaar. Eerder werd door volksgezondheidsinstituut RIVM per abuis gemeld dat de jongste overledene 59 was.

Het RIVM zoekt 100.000 Nederlanders die een keer per week online informatie willen doorgeven over hun gezondheid (via www.infectieradar.nl). Het instituut inventariseert gezondheidsklachten, omdat het nu niet goed kan overzien hoe het coronavirus zich verspreidt in Nederland.

De treinen gaan vanaf komende zaterdag via een speciale basisdienstregeling rijden. Op alle stations in Nederland vertrekt twee keer per uur in beide richtingen een trein. Volgens de NS en ProRail kunnen zo dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.

