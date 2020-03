Niet repeteren voor Passiespelen Tegelen

Tegelen

De repetities en andere voorbereidingen voor de Passiespelen komend voorjaar in Tegelen bij Venlo zijn tot 6 april opgeschort in verband met de coronacrisis. Dat betekent dat vier belangrijke groepsrepetities wegvallen. Daaraan zouden zo'n driehonderd mensen meedoen, zei een woordvoerder van de Passiespelen. De spelen gaan over het lijden en de kruisiging van Jezus en worden eens in de vijf jaar gehouden. De woordvoerder zei te hopen dat de opening van de Passiespelen op 10 mei door kan gaan. <