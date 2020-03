Eerste digitale huisartsenpost voor corona van start

Om de werkdruk bij de huisartsenpost te verlagen, begint Huisartsenpost Eemland in Amersfoort vandaag als eerste een digitaal spreekuur over het corona-virus. Andere huisartsenposten kunnen het voorbeeld relatief snel volgen, verwacht medisch directeur en huisarts Dianne Jaspers.

Amersfoort

De online hulpverlening die Spreekuur heet, is sinds 9 maart getest. Inmiddels zijn ruim 140 patiënten digitaal geholpen. Het risico op besmetting in de post wordt op deze manier verkleind, legt medisch directeur en huisarts Dianne Jaspers uit. En doordat er een voorselectie aan de poort plaats heeft op corona, blijft meer tijd over voor niet-corona gerelateerde klachten als huid..

