Mondkapjes zijn het nieuwe roofgoed en scoren woekerprijzen

Een bezoeker in de Tweede Kamer draagt een mondkapje. Sinds het coronavirus Covid-19 Nederland bereikt heeft zijn mondkapjes steeds regelmatiger in het straatbeeld te zien. (beeld anp / Bart Maat)

Criminelen hebben bijna 50.000 mondmaskers gestolen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. Die lagen in een medisch logistiek centrum in Keulen, bericht de krant Rheinische Post. Het was niet de eerste diefstal van mondkapjes. Criminelen hebben sinds het begin van de coronacrisis al vaker mondmaskers geroofd uit Europese ziekenhuizen. Zo verdwenen er eerd..

Aan de andere kant van de tralies verdwijnen geen mondkapjes, maar komen ze er juist bij. Gedetineerden in Vlaamse gevangenissen maken mondkapjes. In Oudenaarde hebben elf veroordeelden zich voorgenomen ieder tot zeshonderd mondmaskers per dag te naaien. Meer naaimachines en meer gedetineerden zouden meer kunnen opleveren, zeggen ze tegen dagblad De Morgen. De vierhonderd euro die z..

