Stroom vaker opgewekt uit duurzame bron dan uit steenkool

Nederland wekte in 2019 voor het eerst meer elektriciteit op uit duurzame bronnen dan uit steenkool. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De elektriciteitsproductie met steenkool daalde vorig jaar naar ruim 17 miljard kilowattuur (kWh). In 2018 ging het nog om ruim 27 miljard kWh. In dezelfde periode steeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen (energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa) van bijna 19 miljard kWh naar bijna 22 miljard kWh.



