The Passion zoekt andere vorm door maatregelen coronavirus

The Passion gaat dit jaar niet door in de traditionele vorm, met publiek. De organisatie zoekt naar een andere vorm voor het evenement, dat in Roermond plaatsvindt.

Hilversum

Dat maakte de EO maandag bekend. De omroep organiseert The Passion samen met KRO-NCRV en producent Mediawater. Het evenement, dit jaar voor de tiende keer, vindt altijd plaats op Witte Donderdag – dit jaar op 9 april. 'Gezien alle coronamaatregelen kunnen we The Passion niet door laten gaan op de manier zoals we gewend zijn', stelt een woordvoerder. De maatregelen van de overheid ..

