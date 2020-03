Arts Paul Lieverse: ‘Open corona-verpleeghuizen bij volle IC’s’

(beeld ND)

Paul Lieverse (beeld ND)

Uitbreiding van de reguliere gezondheidszorg is te weinig om de coronacrisis het hoofd te bieden. Nederland moet nadenken over speciale huizen voor coronapatiënten.

Dat zegt Paul Lieverse, anesthesioloog-pijnarts en voorzitter van de christelijke artsenvereniging CMF. Zelf heeft hij daarvoor inmiddels een initiatief genomen. ‘Ik heb contact gezocht moet de verpleeghuissector in mijn regio en gevraagd of we een huis volledig kunnen reserveren voor de opvang van corona-patiënten, als het ziekenhuis vol zit. Om verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .