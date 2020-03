Dagelijks leven op slot door virus

Den Haag

Alle scholen, kinderopvangcentra, cafés en sportclubs in Nederland gaan drie weken dicht. De zware maatregel moet de verspreiding van het coronavirus afremmen. Zondag meldde het RIVM opnieuw acht sterfgevallen. Kinderen van ouders met ‘cruciale beroepen’ (zoals in de zorg of bij de politie) blijven wel welkom op scholen en opvangcentra. De nieuwe maatregelen gelden niet voor ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .