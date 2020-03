Alle scholen, sportclubs en cafés op slot

Horeca, kinderopvangcentra, scholen en sportclubs in Nederland gaan drie weken op slot om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Dat maakte het kabinet zondag bekend. Alleen ouders met cruciale beroepen kunnen hun gezonde kinderen nog naar school of de opvang brengen.

Den Haag

Daartoe behoren onder meer mensen die werken in de zorg, journalistiek, voedingsindustrie en bij de politie en brandweer. ‘Deze mensen hebben we keihard nodig’, aldus onderwijsminister Arie Slob zondag. Het kabinet schiet ook scholieren te hulp op middelbare scholen en in het mbo, die zich grote zorgen maken over de voorbereiding op hun eindexamens. Later deze week wordt bekend hoe die hu..

