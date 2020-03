Buitenlanders Angelica en Zaher veroveren de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo doen ze dat

In 2018 emigreerden er 243.737 personen naar Nederland. Na de Syrische vluchtelingen zijn Indiërs de grootste groep immigranten die zich van buiten de Europese Unie in Nederland vestigden. De helft van alle Indiërs in Nederland is kennismigrant. Dat is iemand met een hoge opleiding die hier komt vanwege een interessante baan. Veertig procent van alle Indiërs in Nederland is ingenieur en werkt i..



Angelica Diaz is IT-projectleider. - Jaco Klamer

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .