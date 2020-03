Palestijnse tiener gedood bij rellen

Tel Aviv

Een vijftienjarige Palestijnse jongen is woensdag doodgeschoten door Israëlische strijdkrachten bij rellen op de Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheidszorg. Het Israëlische leger doet onderzoek naar het voorval. Volgens een Palestijns persbureau zijn er zeventien mensen gewond geraakt. De jongen zou in zijn gezicht zijn geschoten in de stad Nablus. Volgens een verslaggever van persbureau AFP waren honderden Palestijnen samengekomen in de stad vanwege een gerucht dat Israëlische kolonisten zouden aankomen in Nablus. <