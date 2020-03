In Nederland is op dit moment nog maar weinig draagvlak voor het wettelijk toestaan van het maken van embryo’s voor onderzoek. De steun nam zelfs af. Zo’n 31 procent zou nu voor het opheffen van het verbod zijn. Dat concludeert het Rathenau Instituut uit onderzoek onder een representatieve groep Nederlanders.

Het kabinet had gevraagd om een maatschappelijke discussie, omdat dit onderwerp gevoelig ligt. De politiek moet over embryo’s voorlopig nog geen knopen doorhakken, maar eerst wachten op de argumenten die mensen naar voren brengen in de lopende, brede maatschappelijke dialoog. Dat is de conclusie die het Rathenau Instituut woensdag trok uit nieuwe onderzoeksresultaten.

Na een eerder onderzoek in 2007 benaderde het Rathenau Instituut in oktober 2019 opnieuw een groep Nederlanders om hun mening te peilen. De vragen gingen over restembryo’s (die overblijven na vruchtbaarheidsbehandelingen zoals ivf) en embryo’s die speciaal tot stand zouden moeten worden gebracht voor medisch onderzoek. Dat laatste is nu wettelijk verboden. Hef dat verbod op, zegt nu 31 proce..

