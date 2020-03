'Overheid mist grip op gevaarlijke stoffen'

Den Haag

Volgens het adviesorgaan heeft de overheid te weinig grip op de verspreiding van gevaarlijke stoffen, met onvoorziene risico's tot gevolg. Mengelingen van stoffen kunnen 'minstens zo schadelijk' zijn voor de gezondheid en het milieu als blootstelling aan een hogere dosis van één stof. De Rli wijst op de risico's van bijvoorbeeld microplastics, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en chemische stoffen die onder de noemer PFAS vallen.

Dankzij Europese regelgeving is de vervuiling door tal van gevaarlijke stoffen jarenlang afgenomen. Het huidige beleid lijkt echter 'niet toereikend om de ontwikkelingen van vandaag de dag te beteugelen', schrijven de onderzoekers.

'onvoldoende gestimuleerd'

Bedrijven worden te weinig aangesproken op hun zorgplicht, vindt de raad. Volgens de wet is het bij twijfel aan hen om aan te tonen dat hun producten veilig zijn. In de praktijk worden bedrijven echter 'onvoldoende gestimuleerd' tot nader onderzoek of een keuze voor een veiliger alternatief. Een 'hardnekkig probleem' is dat stoffen die zijn verboden, worden vervangen door stoffen die nog wel zijn toegestaan, maar nauwelijks minder gevaarlijk zijn. Er zijn ook amper financiële prikkels: bedrijven worden bij schade zelden aansprakelijk gesteld.

De eerste aanbeveling van de Rli is om bedrijven die werken met 'zeer zorgwekkende stoffen' te verplichten heel nauwkeurig bij te houden waar die stoffen zich in een productieketen bevinden. Een ander plan is te onderzoeken of het mogelijk is een 'materiaalpaspoort' in te voeren, met de chemische samenstelling van producten. <