Grote woorden tijdens zaak Baudet-Buitenhof

Woensdag diende het kort geding dat Thierry Baudet aanspande tegen het tv-programma Buitenhof. In een volle rechtszaal in Lelystad bleef het beschaafd, al vielen er grote woorden. Beide kampen menen dat de democratie en waarheid op het spel staan.

Lelystad

Gelooft Thierry Baudet dat de EU een ‘vooropgezet plan’ heeft om ‘het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten’? En had Natalie Righton, Volkskrant-journalist en presentator, hem zo mogen parafraseren in Buitenhof (VPRO), ook al heeft de FvD-voorman dat niet letterlijk zo gezegd? Dat zijn de hoofdvragen in het door Baudet aangespannen ..

‘Ik weet niet of u in deze tijd nog handen geeft’, zegt Baudet tegen Righton na de schorsing. Ondanks de onderlinge spanning en de virusdreiging volgt een handdruk. Het blijft beschaafd in de zaal, al vallen grote woorden: karaktermoord aan de ene kant, het vrije woord is in het geding aan de andere. Beide kampen menen dat de democratie en de waarheid op het spel staan.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .