D66 en ChristenUnie eisen hulp voor 2500 jonge vluchtelingen

Den Haag

Nederland moet de Griekse regering helpen deze kinderen naar een beschermde locatie op het vasteland over te brengen, vindt Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie. De partijen dienen donderdag tijdens een debat over het vluchtelingenbeleid een motie in. ’Dit is voor ons een eerste stap. Voor deze eis krijgen we de handen op elkaar,’ verwacht hij.

Ook wil Voordewind dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) direct op zoek gaat naar meer draagvlak bij andere Europese lidstaten voor humane opvangmogelijkheden in Europa. De twee regeringspartijen hadden het liefst een deel van de kinderen naar Nederland gehaald, net zoals vijf andere Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Finland) hebben b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .