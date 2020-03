Nederlanders schamen zich niet voor het koloniale verleden en zijn eerder ‘trots’

Welk land in Europa is het meest trots dat het vroeger een wereldrijk is geweest? En welk land schaamt zich het minst voor het koloniale verleden? Uit een opiniepeiling onder burgers in acht landen komt een onverwachte en verrassende koploper naar voren: Nederland.

Het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. (beeld anp / Remko de Waal)

De algemene verwachting vooraf was dat Groot-Brittannië wel weer met de ‘eer’ zou gaan strijken. Het blijken echter de Nederlanders te zijn die verreweg het meest trots zijn op hun nationale verleden als wereldrijk. De gedoodverfde winnaars, de Britten, volgden op grote afstand van Nederland, met ‘slechts’ 32 procent van de bevolking die zegt vooral trots te zijn op de tijd dat ‘Brittannia r..

Maar liefst de helft van de ondervraagden uit Nederland vindt het koloniale verleden eerder een bron van trots dan van schaamte. Nederland is zelfs het enige land van de acht landen waar trots zijn tegenover die geschiedenis de meest algemeen voorkomende houding is. In de andere zeven landen komen onverschilligheid en schouderophalen het meest voor (48 procent in Frankrijk, 51 procent in Gro..

