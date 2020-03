Brabantse scholen moeten open blijven. ‘Opvang bij oma en opa is juist nu niet verstandig’

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg heeft dinsdag alle scholen in Noord-Brabant opgeroepen open te blijven, om te voorkomen dat kinderen noodgedwongen thuis blijven en hun ouders niet kunnen werken.

Als een leerkracht ziek is, kan de school misschien een beroep doen op vrijwilligers, zei Weterings tijdens een persconferentie in Den Bosch. Hij sprak namens de drie Brabantse veiligheidsregio’s. ‘Opvang bij oma en opa is juist nu niet verstandig’, benadrukte Weterings. Oudere mensen zijn immers extra gevoelig voor het coronavirus. Alles moet worden gedaan om besmetting..

De veiligheidsregio’s in Brabant stonden voor een moeilijke opgave: hoe verder met de bestrijding van het virus zonder de samenleving lam te leggen? Dat bleek uit woorden van de burgemeesters van Tilburg, Eindhoven en Den Bosch tijdens de persconferentie dinsdagmiddag in de Brabantse hoofdstad. Want hoe garandeer je de maatschappelijke continuïteit, en dam je tegelijkert..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .