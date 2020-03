Opnieuw verlies voor Europese beurzen

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,2 procent lager op 484,70 punten. De MidKap verloor 1,3 procent tot 730,29 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 1,5 procent, Londen steeg 0,2 procent. In Italië, waar de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden werden uitgebreid tot het hele land, daalde de beurs 3,3 procent.

Olie- en gasconcern Shell was de koploper in de AEX met een plus van 3,5 procent, na de koersval van ruim 17 procent een dag eerder. Concurrent BP won 3,4 procent in Londen. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een min van bijna 6 procent. Air France-KLM verloor 1,9 procent. In februari werden bijna een kwart minder passagiers naar Azië vervoerd vanwege het coronavirus.