Kortjes binnenland (11)

Weduwe claimt 7 ton van verdachten beroving

De weduwe van een 45-jarige Chinese restauranthouder uit Hoogeveen die in 2018 omkwam na een vermeende beroving, eist 700.000 euro schadevergoeding van twee verdachten. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Assen. <

Gegevens donoren liggen mogelijk op straat

De gegevens van miljoenen orgaandonoren die zich tussen 1998 en 2010 hebben aangemeld, zijn mogelijk in verkeerde handen gevallen. Het Donorregister is twee externe harde schijven kwijt waarop een kopie van de gegevens werd bewaard. De harde schijven bevatten onder meer de naam, het geslacht, de geboortedatum, het toenmalige adres en het burgerservicenummer van mensen die zich in deze periode m..

