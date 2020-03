Eén promotiedag voor zes verschillende christelijke tussenjaren

Zes christelijke organisaties bundelen de krachten om het belang van een christelijk tussenjaar te promoten. Op 28 maart houden ze bij wijze van experiment gezamenlijk de eerste Christelijke Tussenjaarbeurs in Zeist.

Zeist

Deelnemende partijen aan het evenement zijn de Rotsvast Bijbelschool, Youth for Christ, Youth With A Mission, de Evangelische Hogeschool, Foundation 4 Life en de Wittenberg. Het doel van de samenwerking is om jongeren tussen de 17 en 25 jaar te wijzen op de mogelijkheid van het volgen van een christelijk tussenjaar voor persoonlijke vorming en geloofsontwikkeling.

verdieping

‘Uit onderzoek van De Wittenberg blijkt dat 10 procent van de jongeren op een of andere manier een tussenjaar neemt: ze gaan werken, reizen of nemen een diaconaal jaar’, licht woordvoerder Frans Hoogendijk namens de organisaties toe. ‘Maar er zijn ook jongeren die behoefte hebben aan verdieping over vr..

