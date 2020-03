‘Rechters maken de wetten niet, politici wel'

Het zette de afgelopen maanden kwaad bloed bij politici: rechters die de overheid terugfloten, onder meer bij het stikstofbeleid, klimaatmaatregelen, ISIS-kinderen en het Haga Lyceum. Maar het is volgens juristen onzin dat rechters de macht overnemen in Nederland. ‘Rechters doen gewoon hun werk.’

Den Haag

Wordt ons land bestuurd door democratisch verkozen politici, of door rechters? Het was vorig jaar FvD-leider Thierry Baudet die in een minutenlang filmpje concludeerde dat het eerste steeds meer realiteit werd. De dikastocratie noemde hij dat: een samenleving waarin de rechterlijke macht het voor het zeggen heeft.

Baudet kreeg veel kritiek op zijn uitspraken, maar wist het onderwerp wel te agenderen. Maandag raadpleegden Tweede Kamerleden deskundigen, onder wie een aantal juristen. Die waren het grotendeels met elkaar eens: van een dikastocratie is in Nederland geen sprake. ‘Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de rechterlijke macht sluipenderwijs de democratie overneemt’, ald..

