Pride-bestuur weg na rel rond Huffnagel

Amsterdam

Het vijfkoppige bestuur van de stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) treedt nog vóór de komende editie van Pride Amsterdam af. Dat maakte de stichting maandag bekend. Aanleiding is 'de aanhoudende onrust binnen de LHBTI-community na uitspraken op persoonlijke titel van voorzitter Frits Huffnagel in het NPO1-radioprogramma Spraakmakers', staat in een verklaring. Huffnagel liet zich toen uit over de vluchtelingencrisis aan de grens van Turkije en Griekenland. Bijna honderd actiegroepen eisten daarop het vertrek van Huffnagel als voorzitter van de organisatie van de botenparade. <