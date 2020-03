‘Dat avondje koorts was geen toeval’

Dirk Jan Hijnen (45), zelf arts, liep het coronavirus in Duitsland op. Met zijn gezin zit hij in Houten in thuisquarantaine. ‘Mijn broer zei het goed: dit is een goede test voor een veel dodelijker virus.’

Houten

Toch te fanatiek geweest, dacht Dirk Jan Hijnen toen hij op maandag 24 februari zat te rillen in zijn Oostenrijkse chaletje. Nadat zijn vrouw en kinderen waren vertrokken, was hij het laatste uur in zijn eentje nog zeven keer de piste af geweest en had daarna een ijskoude douche genomen. Een uur later stortte hij in. Zijn vrouw Suzan (43) zei dat hij warm aanvoelde, en Hijnen was k..

'Je kunt je afvragen of alle angst niet wat afgeremd zou moeten worden.'

