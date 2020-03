Bedrijventerrein Marum ontruimd om brand

Een bedrijventerrein aan de Factorij in Marum (Groningen) is maandag ontruimd nadat in een opslagplaats voor pallets een grote brand was uitgebroken. Na enkele uren was de brand onder controle. De brandweer was maandagavond nog wel aan het nablussen. Er zijn geen gewonden gevallen. <

2 miljoen burgers doen belastingaangifte

Ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders hebben aangifte van hun inkomstenbelasting gedaan in de eerste week dat dit kon. Dat zijn er iets meer dan in dezelfde week vorig jaar. 'Blijkbaar willen veel mensen vroeg in de aangifteperiode aangifte doen. De Belastingdienst is blij met dit enthousiasme', zegt een woordvoerder. <

