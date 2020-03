Songfestival-munt onthuld in Ahoy

Rotterdam

Ter ere van de 65e editie van het Eurovisiesongfestival heeft de Koninklijke Nederlandse Munt maandag de officiële Eurovisiesongfestival-munt onthuld. Dat gebeurde in Rotterdam Ahoy in het bijzijn van de delegaties van alle 41 deelnemende landen. De speciale jubileumuitgifte is een eerbetoon aan de 65e editie van het liedjesfestijn. In het ontwerp zijn alle winnende nummers tot nu toe verwerkt. Muziekproducent Eric van Tijn heeft alle winnende tracks in één mix samengebracht. De mix is afgespeeld op een installatie, ontworpen door Juan José Sánchez Castaño van de Koninklijke Nederlandse Munt. <