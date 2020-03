Omliggende gemeenten tegen groei Schiphol

Het aantal vliegbewegingen op Schiphol is nu nog beperkt tot 500.000 per jaar. (beeld anp / Toussaint Kluiters)

Utrecht

Het kabinet heeft besloten dat Schiphol vanaf volgend jaar stapsgewijs mag groeien naar 540.000 vliegbewegingen per jaar. Op dit moment is de luchthaven nog gebonden aan een maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar.

Circa zes op de tien omliggende gemeenten ziet daar echter niks in. De ondervraagde wethouders in deze gemeenten noemen verder groeien van Schiphol ‘onwenselijk’. Zij zien het economisch belang van Schiphol, maar vinden dat het terugdringen van de overlast voor burgers, het vergroten van de leefbaarheid en de vergroening van de luchtvaart nu voorrang moet hebben.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .