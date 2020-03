Grassap beschermt tegen gladde weg

In het Noord-Hollandse Broek op Langedijk is vrijdag de eerste grassapfabriek ter wereld geopend. Met gras kun je namelijk meer doen dan je denkt. Het sap, dat gemaakt wordt van gras dat in de bermen groeit, kan gebruikt worden voor de gladheidsbestrijding. Ook kunnen van de vezels verkeersborden en ander wegmeubilair worden gemaakt.