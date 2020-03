Minder infusen nodig na goede voorlichting

Amsterdam

Patiënten liggen minder lang met een infuus of katheter in het ziekenhuis na een campagne die zorgverleners wijst op zorgvuldig gebruik van deze medische hulpmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC om het gebruik van middelen terug te dringen. Arts-onderzoeker Bart Laan werkte twee jaar aan de studie. Hij bezocht in zeven ziekenhuizen afdelingen waar veel patiënten langdurig met een infuus of katheter liggen en keek of ze dat hulpmiddel werkelijk nodig hadden. Uit de inventarisatie blijkt dat ongeveer een derde van de katheters en een kwart van de infusen niet of niet meer nodig is. <