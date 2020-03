15-jarige leest 4 mei eigen gedicht voor

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam draagt Eva Pronk (15) haar gedicht ‘Vrijheid’ voor. Het gedicht kwam als winnaar uit de bus tijdens de finale van Dichter bij 4 mei die zaterdag plaatsvond. Dichter bij 4 mei is de jaarlijkse dichtwedstrijd voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Naast Eva Pronk zijn er nog drie andere winnaars. Zij dragen hun gedicht voor tijdens de herdenkingen in Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Vught en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. <

