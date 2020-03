Pepijn Lanen krijgt Lennaert Nijgh Prijs

Amsterdam

Pepijn Lanen, ook wel bekend als Faberyayo, mag vandaag de Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter in ontvangst nemen tijdens de Buma Awards. De award is 'een blijk van waardering voor de originele woordcreativiteit in Lanens songteksten', vindt de organisatie. 'Pepijn is een taalvernieuwer, waar veel, heel veel mensen graag naar luisteren', zegt directeur Buma Cultuur Frank Helmink over de winnaar. Lanen brak in 2005 door als lid van De Jeugd van Tegenwoordig met het nummer 'Watskeburt?!'. Het trio groeide uit tot een van de grootste popacts van de Lage Landen met zeven succesvolle studioalbums, alle grote hoofdpodia van de festivals en jaarlijks uitverkochte tours. Tussen al het succes van de groep door boekte Lanen ook succes met muzikale zijpaden. Zo richtte hij samen met Piet Parra en producer Rimer London de groep Le Le op, bracht hij twee soloalbums en mixtapes uit en schreef hij verhalenbundel Sjeumig (2013), romans en columns. <