Wientjes kijkt naar compensatie Zeeland

Den Haag

Ondernemer en bestuurder Bernard Wientjes gaat zich buigen over de compensatie die Zeeland moet krijgen omdat de marinierskazerne niet naar Vlissingen gaat. Dat kondigde minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken vrijdag aan. Knops overlegde vrijdagmiddag met de commissaris van de Koning in Zeeland, gedeputeerden en de burgemeester van Vlissingen. Het kabinet beloofde een compensatie toen het terugkwam op het besluit de marinierskazerne in Doorn naar Vlissingen te verhuizen. De kazerne gaat uiteindelijk naar het Gelderse Nieuw Milligen. <