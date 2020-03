Gezocht: vechthonden

De politie is op zoek naar vechthonden die bomen van hun bast ontdoen. Het verschijnsel doet zich voor in heel Nederland. Zoals bij twee linden op het Gedempte Zuiderdiep in Groningen, die tot twee meter hoog zijn beschadigd. De bast is eraf, het lichte hout ontbloot, alsof de boom z’n jasje heeft uitgedaan. De politie weet vrijwel zeker dat de bomen gebruikt zijn om op te oefenen met een vechthond. De sporen van tanden en poten verraden dat. Het is alleen nog de vraag welke hond het precies is, en wie het baasje.