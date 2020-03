Eerste dode in Nederland, wat is kans op overlijden?

De nieuwe besmettingen in Nederland lijken zich te concentreren in Noord-Brabant. De provincie raadt thuiswerken aan. Vergeleken met andere landen ligt het sterftecijfer in ons land laag. Waardoor ontstaan de grote verschillen?

Amsterdam

Het coronavirus heeft zijn eerste leven geëist in Nederland. Vrijdag overleed in Rotterdam een 86-jarige man uit Hoeksche Waard aan de gevolgen van het virus. Later op de dag maakte het RIVM bekend dat het aantal bevestigde gevallen in ons land is gestegen tot 128. Het RIVM heeft inwoners van de provincie Noord-Brabant geadviseerd om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven.

