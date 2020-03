Ridouan Taghi gewond in Dubai

Ridouan Taghi, tot 16 december de meeste gezochte verdachte van Nederland, is rond zijn arrestatie in Dubai mishandeld en heeft aanzienlijke verwondingen in zijn gezicht opgelopen.

Amsterdam

Hij beweert dat er tijdens zijn overbrenging naar Nederland, drie dagen later, een 'feeststemming' aan boord van het door de politie speciaal gecharterde vliegtuig heerste.

Ook zou er aan boord zijn gedronken en zouden stewardessen 'mokkels' zijn genoemd. Volgens het Openbaar Minister heeft het relaas van Taghi 'een hoog sensatiegehalte' en is het juridisch niet relevant voor zijn strafzaak. Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, dat over een reeks onderwereldmoorden gaat.

De verwikkelingen rond de arrestatie en overbrenging van Taghi (42) werden vrijdag, tijdens een inleidende zitting in Taghi's zaak, uitvoerig voor het voetlicht gebracht door zijn raadsvrouw Inez Weski. Taghi zelf verscheen niet in de rechtszaal. Volgens Weski hebben politie en justitie volop de hand gelicht met regels en verdragsbepalingen, en komt de geldigheid van Taghi's strafvervolging daarmee flink op de tocht te staan.

'heel oké'

Het OM spreekt tegen dat er sprake is geweest van onregelmatigheden die de Nederlandse autoriteiten zouden kunnen worden aangewreven. Justitie wijst erop dat Taghi, eenmaal in Nederland, heeft verklaard dat de arrestatie in Dubai hardhandig verliep, maar dat hij in Nederland 'heel oké' is behandeld. Tijdens zijn eerste verklaring bij de rechter-commissaris zei hij dat hij er inmiddels weer redelijk goed uitzag. 'Eerder zaten mijn ogen helemaal dicht', zo citeerde het OM hem.

Taghi verblijft sinds zijn arrestatie in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Met zijn aanhouding en die van zijn vermoedelijke rechterhand Saïd R., in februari in Colombia, zijn volgens het OM alle verdachten in de zaak Marengo opgepakt. Justitie beschikt voor het bewijs over verklaringen van kroongetuige Nabil B. en een enorme hoeveelheid ontcijferde cryptoberichten tussen de verdachten onderling. De volgende voorbereidende zittingen in Marengo zijn op 18 en 19 mei. <