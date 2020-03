'Geld neemt mijn stress niet weg'

Asielzoekster die al 2,5 jaar haar gezin mist, heeft liever snelle beslissing van IND dan geld. 'Ik had liever mijn dochter bij mij, al was het maar voor een knuffel’, zegt Medya Selçuk. De IND is wekelijks 1 miljoen euro kwijt aan dwangsommen, omdat asielzoekers langer dan toegestaan moeten wachten. Medya Selçuk is een van hen.