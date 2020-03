Zanger Stef Bos - niet meer gelovig - is voor zijn carrière schatplichtig aan de Felua in Ede, de voorloper van de Christelijke Hogeschool Ede, vertelt hij in Onderwijsblad, het magazine van de onderwijsvakorganisatie AOb. De school, beschrijft hij, zat binnen het protestants-christelijke spectrum tegen het bevindelijke aan: een ware gelovige herken je aan innerlijke kenmerken. ..

Een 'toffe leerkracht' noemt hij bij naam: de inmiddels overleden Rinse van der Mark die Duits gaf. Hij was een oud-legerman met een kaarsrechte houding. Zodra hij de klas binnenkwam, was het stil. 'Ik zie hem nog zo voor me in zijn groene kabeltrui met vlakken op de ellebogen. Zijn haren waren vanaf de zijkant over een kalend voorhoofd naar de andere kant geplakt, een fenomeen dat ..

